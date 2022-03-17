نيابة عن رئيس الوزراء.. "شعراوي" يشارك في احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي

كتب- محمد نصار:

يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، في احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق ذكرى تحرير و عودة طابا إلى حضن الوطن بعد معركة التحكيم الدولي والتي قضت بأحقية "العلامة 91" وعودة طابا إلى مصر.

وتأتي مشاركة وزير التنمية المحلية في الاحتفالات نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لجنوب سيناء وضع حجر الأساس لعدد 120 بيتا بدويا بقرية رأس النقب وتوابعها وذلك بمشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإيناس سمير، نائبة المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما ستتضمن زيارة اللواء محمود شعراوي، وضع حجر أساس محطة مياه الشرب بمدينة طابا وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع حماية مدينة طابا من السيول لعدد 2 بحيرة و 2 حاجر.

ومن المقرر أن ينقل وزير التنمية المحلية، تهنئة رئيس مجلس الوزراء لقيادات وأبناء جنوب سيناء بالعيد القومي خلال الاحتفالية التي ستقيمها المحافظة.