"نواكشوط" تستضيف أول اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب لإطلاق تقرير الحريات

كتب- مينا غالي:

قالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي الحريات والمرأة، إن العاصمة الموريتانية نواكشوط، شهدت مساء أمس، انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب، والذي تنظمه دولة موريتانيا ورابطة الصحفيين الموريتانيين خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس الجاري.

وأوضحت "النجار"، في بيان، اليوم الخميس، أنه ترأس الاجتماع عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، بحضور خالد فتحي يوسف، سفير مصر لدى موريتانيا، ومختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وموسى ولد بهلي، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، ورؤساء لجان الحريات بعدد من النقابات وجمعيات وروابط الصحافة العربية ومنها مصر والأردن والإمارات وعمان وفلسطين والعراق والمغرب.

وكشف مختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موريتانيا تحتل مكانة متقدمة بين بلدان المنطقة في مؤشر حرية الإعلام، مضيفا أن سقف الحرية العالي والمساحة الممنوحة للصحافة وفق القانون ولا سقف إلا القانون.

وأضاف "ولد داهي"، أنه تمت زيادة تمويل صندوق دعم الصحافة في موريتانيا بنسبة 50% عام 2021، كما تم تمويل مشروع لاقتناء دار للصحافة، قائلًا: "لدينا مرسوم قانون متعلق بالصحافة الإلكترونية".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، على ضرورة وضع حد فاصل بين الحرية التي تقوم على الحق في الرأي والتعبير وبين الفوضى المرفوضة التي تستبيح أعراض الناس وخصوصياتهم، وتهدد وحدة الأوطان وتماسكها والمسؤولية في هذا الصدد لا تقع على الدولة وحدها؛ بل إن العاملين بالقطاع، والمقتنعين بقدسية الحريات يتحملون جزءا كبيرا من تلك المسؤولية.

ومن جانبه أكد عبدالوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، أنه قبل الحديث عن الحريات في العالم العربي لابد من الإشارة إلى الزملاء في سوريا والعراق واليمن وليبيا حيث يعانون يوميا من القتل والاضطهاد.

وطالب "الزغيلات"، وزراء الإعلام العرب بوضع أزمات الصحافة الورقية والمشكلات التي تعاني منها المهنة في الدول العربية على قائمة اهتماماتهم ونقاشاتهم ،لافتا إلى أن هناك جلسة نقاشية وحوار مفتوح مع الوفود العربية قبل إطلاق تقرير الحريات في الوطن العربي لعامي 2020 و2021 المكون من 38 صفحة ويتضمن ردود بعض النقابات العربية على تقارير المنظمات الدولية المعنية بالصحافة.

وأكد موسى ولد بهلي، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، أن نواكشوط تستضيف فعاليات مؤتمر إطلاق تقرير الحريات في الوطن العربي للمرة الثانية الأمر الذي من شأنه خلق علاقات وتبادل خبرات بين موريتانيا والدول العربية الشقيقة في واحد من الملفات التي تشكل لنا أهمية بالغة وبدا هذا واضحا في كم القوانين والتشريعات والإنجازات الخاصة بحرية الصحافة والرأي والتعبير.

يذكر أنه على هامش فعاليات اجتماعات إطلاق تقرير الحريات العربية لعامي 2020 و2021 يستقبل الوزراء والمسئولين في نواكشوط الوفود العربية المشاركة وذلك في إطار اهتمام موريتانيا بقضايا الصحافة العربية.​