اختبار قدرات.. برلماني يقدم اقتراحا برغبة لإقرار نظام جديد للقبول بالجامعات

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن اعتماد نظام قبول جديد بالجامعات يشمل اختبار قدرات ومجموع الدرجات، لضمان تناسب قدرات الطلاب مع المحتوى التعليمي والتأهيل الجيد لهم.

وقال "حسانين"، في اقتراحه: "نعاني حاليا من مشكلة عدم الربط الجيد بين مخرجات التعليم الجامعي أو الخريجين وسوق العمل، وكذلك عدم التأهيل الجيد لهم ليستطيعوا المنافسة في سوق العمل الذي يشهد تطورًا سريعًا في مختلف المجالات".

وأضاف أن من أهم أسباب عدم ذلك الربط الجيد أو التأهيل اللازم للخريجين، ليس فقط ضعف خطط تدريب الخريجين أو إنشاء تخصصات جديدة بالجامعات تواكب تخصصات العمل الجديدة، بل يقف وراء تلك المشكلة، عدم التناسب بين قدرات الطلاب وبين المناهج والمحتوى التعليمي في ذلك المجال أو التخصص.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أتقدم باقتراح برغبة، لاعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات، يشمل المجموع واختبار قدرات لجميع الكليات، وليس الكليات العملية فقط مثلما هو متبع حاليا، وهو الأمر الذي يتم العمل به في عدد من الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وأضاف النائب حسانين توفيق، أن هناك عدد من الفوائد لذلك النظام، ستعود على الطلاب وكذلك على مستوى التأهيل الجيد لخريجى الجامعات، نظرًا لأنه لن يلتحق بأي كلية سوى من يجتاز اختبار القدرات بها بالإضافة إلى مجموع الدرجات المطلوب لها، وبالتالي سيضمن ذلك النظام، عدم التحاق طالب واحد في كلية ما لا تتناسب مع قدراته الشخصية، ما سينتج عنه الارتقاء بمستوى الخريجين وزيادة نسبة التميز والابتكار بينهم، وتأهيلهم جيدا لسوق العمل.