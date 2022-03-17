رئيس الإذاعات الإسلامية: ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين لتغطية موسم الحج 2022

كتب- مينا غالي:

صرح الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات

الإسلامية، بأنه في إطار تعزيز سبل الشراكة بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وبين

الإعلاميين والصحفيين في دول العالم الإسلامي التابعة للاتحاد، فإن الاتحاد بصدد

إقامة ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين وذلك للتغطية الإعلامية لموسم الحج 2022.

وقال الليثي، في بيان، اليوم الخميس، إن ورشة العمل

ستبرز كافة التقنيات الحديثة الفنية والبشرية المستخدمة من أجل تغطية مميزة لهذا

الحدث المهم، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للإعلاميين والصحفيين والتنسيق مع

كافة القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية للتغطية

الإعلامية لشعائر الحج لموسم 2022.