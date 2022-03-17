رمضان 2022.. تعرف على عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم

كتب يوسف عفيفي:

كشفت الحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

ومع قرب حلول الشهر الكريم، يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصيام، وأطول وأقصر يوم صيام خلال هذا الشهر المبارك.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، بدء شهر رمضان يوم 2 أبريل القادم،

ووفقاً لإمساكية الشهر الكريم، تبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الأول لشهر رمضان، حوالي 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم في آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ووفقا للمواعيد المعلنة من المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.