القاهرة 16 درجة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة على 12 منطقة

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الآن على القاهرة وبعض المدن والمحافظات.

وقالت الأرصاد، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: هناك حالة من التحسن النسبي والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة فضلا عن اعتدال سرعات الرياح على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وجاءت درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية

- الإسكندرية 16 درجة مئوية

- مطروح 15 درجة مئوية

- بورسعيد 13 درجة مئوية

- الإسماعيلية 16 درجة مئوية

- أسيوط 16 درجة مئوية

- الأقصر 19 درجة مئوية

- أسوان 20 درجة مئوية

- الغردقة 18 درجة مئوية

- شرم الشيخ 19 درجة مئوية

- سانت كاترين 7 درجات مئوية

- مرسى علم 20 درجة مئوية