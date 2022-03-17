جمارك مطار سوهاج: ضبط 22 جهاز اتصالات مع مصري قادم من الإمارات

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب 22 من أجهزة الاتصالات مع راكب مصري قادم من الإمارات، أخفاها بين طيات ملابسه في حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة "ويز اير" القادمة من أبوظبي، اشتبه عمرو، رئيس القسم بتفتيش الركاب، وبلال محمد ضاحي، رئيس قسم بالأمن الجمركي، في الراكب مصري الجنسية، وبسؤاله عن وجود بضائع محظورة أو بضائع تستحق سداد رسوما مقابلها أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "x ray" بمعرفة شريف أحمد حسن، مأمور الفحص، وحسن علي أبوالفتوح، مدير إدارة الفحص، وتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة، وتم تشكيل لجنة من عمرو السيد وبلال ضاحي وأمل الفالح وبكر محي لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 25 جهاز راوتر مقوي وموزع لشبكة الإنترنت بين طيات الملابس داخل الحقائب.

وقرر محمد متولي محمود، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، تحرير محضر ضبط جمركي تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المواقع الجمركية وإحباط كافة مجالات التهريب الجمركي.