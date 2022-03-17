السبكي: 9,7 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي بـ 3 محافظات.. و150 ألف عملية

كتب- أحمد جمعة:

استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، تقرير إنجازات الهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2022/2021 بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 9,7 مليون خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وذلك من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، لافتًا إلى إجراء أكثر من 150 ألف عمليات وجراحات للمرضى بتلك المنشآت، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأكد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وأنه وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية مهدت الطريق لتطبيق المنظومة، كما أن مشروع مبادرة حياة كريمة هو الحل السحري الذي أهداه فخامة الرئيس لتقليص المدى الزمني لتعميم منظومة التأمين الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف، أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُشكَّلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عززت التواصل بين الهيئات وقدمت حلول لتحديات كثيرة لإنجاز المشروع، مثمنًا هذا القرار لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتابع: أن التعاون مع القطاع الخاص أحد أدوات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، والتي أصبحت محل إشادات عربية ودولية الآن.

وأوضح أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية شملت عدة محاور أهمها تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وتحقيق التميز الإكلينيكي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية، تفعيل دور المجلس الاستشاري الطبي ووضع معايير تقييم الأداء الطبي للخدمات الطبية المقدمة، وضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة الأولية والثانوية والثالثية.

وأضاف، أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم مما وفر من عناء ومشقة السفر عليهم سواء للداخل أو الخارج للعلاج، ومنها عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية ال CTO، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلي IVUS، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR، إضافة إلى فحوصات المسح الذري والطب النووي والعلاج الإشعاعي، جراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوي للأطفال، ولافتًا إلى مضاعفة أصناف الأدوية في كافة وحدات ومراكز التأمين الصحي الشامل لتتجاوز 450 صنف، فضلًا عن قرار إضافة الأدوية التجارية للوحدات والمراكز الطبية.

وتابع، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية نجاح تسجيل واعتماد العديد من المنشآت الصحية التابعة لها وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية، بما يضمن تطبيقها أعلى معايير الجودة في الخدمة الصحية المقدمة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 90 منشآة صحية حتى الآن بالمحافظات سالفة الذكر، إضافة إلى اعتماد 23 منشآة منها 19 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات تضم "النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد" ببورسعيد.

وأضاف، أنه تم تسجيل نسبة 100% من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وتسجيل 80% من منشآت الهيئة بالأقصر، وكذلك تسجيل 75% من منشآت الهيئة بالإسماعيلية، وذلك لنجاحهم في اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للجودة وسلامة وأمان المرضى، والتي تضاهي أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تسجيل باقي المنشآت التي تم تشغيلها بالهيئة في الفترة حتى 30 يونيو 2022.

واستكمل، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 2,2 مليون مواطن، من خلال 114 منشآة صحية تابعة للهيئة، تم زيادتهم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022 إلى 140 منشآة علاجية لإتاحة مزيد من الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منها 44 منشآة صحية ببورسعيد، 60 منشآة بالأقصر و 36 بالإسماعيلية.

وتابع، أنه قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتفعيل العديد من العيادات الخارجية في التخصصات النادرة والتخصصية بالمستشفيات المختلفة التابعة لها، لافتًا إلى أنه بلغت معدل التردد على العيادات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، أكثر من 400 ألف تردد، مضيفًا أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف برنامج تدريبي الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة كمعيار أساسي لضمان تأهيل وتدريب الكوادر البشرية أثمن مورد لدى الهيئة مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.