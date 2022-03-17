قرار جمهوري بشأن مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة

كتب- أسامة علي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة بين الحكومتين بتاريخ 14 ديسمبر 2015 والمعدلة بتاريخ 16 يونيو 2019.

ويتعلق القرار الجمهوري بالتعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس: