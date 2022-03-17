ثبات لليوم الثالث على التوالي.. ننشر أسعار البيض اليوم الخميس

كتب- أسامة علي:

شهدت أسعار البيض ثباتا، اليوم الخميس، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية.

ويعد اليوم الخميس هو اليوم الثالث على التوالي الذي تشهد فيه أسعار البيض ثباتا دون تحقيق أي ارتفاعات أو انخفاضات.

وجاءت أسعار البيض بحسب بورصات البيع اليوم الخميس، على النحو التالي:

1- انشاص (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

2- ميت غمر: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

3- الزراعي (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

4- الصحراوي: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

5- البنا (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

6- رشاد حمزة: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

7- الصالحية: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض:00.00)

8- قويسنا: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

يُذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب منذ يناير الماضي حتى الآن ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.