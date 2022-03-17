مسار آل البيت.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة "قنديل أم هاشم" بالسيدة زينب بعد تطويرها

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حديقة "قنديل أم هاشم" بميدان السيدة زينب في إطار أعمال التطوير التي تقوم بها محافظة القاهرة لرفع كفاءة مسار آل البيت بتكلفة 4.5 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي المصري.



وأشار محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالي، مثمنا دور المجتمع المدني في مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتقع الحديقة على مساحة 4 آلاف م2، وتضم 8 برجولات و30 مقعدا خشبيا ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي بعدد 48 عمودا.

كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان.

شهد الافتتاح جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الحجار، وعصام مصباح، ممثلا البنك الأهلي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.