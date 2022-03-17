مطار القاهرة: إحباط محاولة تهريب حلوى مخدرة وماريجوانا مع أجنبي قادم من المغرب

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من أصل عربي حاول تهريب مخدر الماريجوانا وأكياس بها قطع حلوى من نفس المخدر، وذلك فور وصوله من المغرب.

وأخفى الراكب المضبوطات داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم ضبطه وإحالته للنيابة.

وأثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المغربية القادمة من الدار البيضاء، استوقف تامر عبدالله، مأمور الجمرك، راكبا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبدالرحمن، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات وكلف محمود سعيد جوهر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، عبدالرحمن محمود الصياد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الماريجوانا وأكياس بها 75 قطعة حلوى من نفس المخدر.

وأمر رأفت وهيب عازر، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة.