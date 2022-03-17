انكسار الموجة الباردة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بارتفاع الحرارة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود حالة من التحسن النسبي والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، فضلا عن اعتدال سرعات الرياح على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وشمال الصعيد 20 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة: يجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نظرا لأننا في فترة تقلبات جوية.

واعتبارا من اليوم الخميس تنكسر موجة البرودة الشديدة التي عاشتها مصر على مدار الأيام الماضية ليبدأ الارتفاع التدريجي في الحرارة اعتبارا من اليوم وذلك خلال فترات النهار، إلا أنه خلال فترات الليل تستمر الأجواء الباردة.