اليوم .. "كبار علماء" الأزهر تعقد ملتقاها العلمي التاسع احتفالا بليلة النصف من شعبان

تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عصر اليوم الخميس، ملتقاها العلمي التاسع في رحاب الجامع الأزهر، تحت عنوان "تحويل القبلة ووسطيَّة الأمَّة.. معطياتٌ ودلالاتٌ"، وذلك في تمام الرابعة عصرا، بحضور فضيلة أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وفضيلة أ.د عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، وفضيلة أ.د عبد الفتاح العواري، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

وينعقد الملتقى العلمي التاسع لهيئة كبار العلماء بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وفي إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علميَّة، تهدف للحفاظ على هُويَّة الأمَّة، والاحتفاء بالمناسبات الدينيَّة.