"الأكاديمية العربية للعلوم": مستعدين لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا - حوار

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، إن الأكاديمية لها دورًا فعالًا في التعاون الحكومي، حيث تم تكليفها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى المشاركة كشريك علمي بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المقرر انطلاقه نهاية مارس الجاري.

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع مصراوي، إن الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري تولي اهتمامًا كبيرً بالبحث العلمي وتقديم برامج جديدة بفروع الأكاديمية.

وإلى نص الحوار:

هل الأكاديمية مستعدة لاستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا؟

الأكاديمية على استعداد لاستيعاب الطلاب العائدين من أوكرانيا بالتنسيق مع وزارة الهجرة، ولدينا القدرة على استيعاب جميع أبناءنا العائدين من أوكرانيا في جميع الفروع، حيث تمتلك الأكاديمية ٨ فروع و١٣ كلية، وذلك بعد إجراء عمليات التقييم للطلاب في الكلية أو البرنامج اللي كان عليه هناك، ويتم القبول بدون أوراق لفترة مؤقتة لحين هدوء الأوضاع هناك.

ما هو دور الأكاديمية في البحث العلمي؟

أي جامعة بدون بحث علمي "متبقاش جامعة" لازم يكون عندها أعضاء هيئة تدرس تبحث وتشارك الجامعات الأخرى في الأبحاث، لأنها تحرك الجامعة إلى الأمام، فالبحث العلمي أساس أي جامعة وهو أيضا نهضة الأمم، ويعني تحقيق التقدم والاختراعات، ولدينا 6 مجالات للبحث العلمي، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون، وقريبًا ستكون الأكاديمية من أهم المجلات العلمية في البحث العلمي.

الأكاديمية تتميز بوجود اتفاقيات تعاون علمي مع مؤسسات التعليم العالي والبحث الدولية والمؤسسات العلمية والمحلية، وهو ما يشجع البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعات، وللأكاديمية ما يزيد عن (65) إتفاقية تعاون مع أهم الجامعات الدولية.

هل الأكاديمية تسعى لإنشاء فروع آخرى خلال الفترة المقبلة ؟

ندرس حاليًا، إنشاء فرع جديد للأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كونها تضم عددًا من الجامعات الدولية التي تقدم تعليما متميزًا، كما يتم التنسيق حاليا لإنشاء فرعًا للأكاديمية بدول شمال إفريقيا، في ظل التوسعات بدول شمال افريقيا، حيث تم توجيه دعوات للدول الأفريقية الراغبة في أن يقام الفرع على أراضيها، وكانت موريتانيا أول الدول التي أسرعت في الرد، واتخذت إجراءات رسمية في هذا الأمر، والقرار يتوقف على اختيار الجمعية العامة فهي من يحدد الموقع المناسب للفرع الجديد.

ما هي أطر التعاون الحالي مع الحكومة؟

تم اختيار كشريك علمي لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة نهاية مارس الجاري، كما تلقينا تكليفا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعمل الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة، وهذا أمر مهم للغاية ويؤكد على ثقة القيادة السياسية في الأكاديمية، ومن المقرر أن الهوية الجديدة للمدينة تضم الحضارة المصرية القديمة وارتباطها بالمستقبل المشرف المنشود.

كما تم اختيار الأكاديمية، الاستشارى العام لمشروع التخلص من المخلفات البلدية والصلبة وإقامة المدافن الصحية بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

ماذا عن تعثر بعض أولياء الأمور من سداد المصروفات الدراسية بعد أزمة كورونا؟

لم يتم إيقاف أي طالب بسبب التعثر في المصروفات تحت أي ظرف اقتصادي، بخلاف تقديم منحة كاملة للطالب حال وفاة والده.

وفي حال وفاة الطالب أثناء الدراسة وقبل تخرجه، يتم رد جميع المصروفات بالكامل إلى والده، وتقديم واجب العزاء، كما قررنا تخفيض 50% للطلاب الدارسين بفرع الأكاديمية بجنوب الوادي، تشجيعا ودعمًا لأبناء الصعيد.

ما هو تصنيف الأكاديمية عالميًا بين الجامعات؟

حصلت الأكاديمية على المركز الـ 2188 من بين 31000 ألف جامعة وفقًا لـ"ويبوميتركس" لتصنيف الجامعات على مستوى العالم.

كما حصلت على اعتماد الهيئة القومية للتعليم وضمان الجودة (نقاء) ومعادلات المجلس الأعلى للجامعات المصرية لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لجميع التخصصات، وحصلت أيضًا على اعتمادات دولية من أكبر المؤسسات البحرية على المستوى الدولي للبرامج الدراسية بكلية النقل البحري والتكنولوجيا معتمدة من المنظمة البحرية الدولية وكذا من الاتحاد الأوروبي وهيئة الاعتماد البحري العالمية ZEVA بهانوفر - ألمانيا واعتماد برنامج المساحة البحرية من المنظمة الدولية للمساحة البحرية IHO.

وتحتل الأكاديمية مكانة بارزة في قائمة المؤسسات التعليمية على المستوى الدولي حيث حصلت على العديد من شهادات التعليم والجودة العالمية مثل اعتماد هيئة (ABET) الأمريكية، وكذلك اعتماد هيئة (RIBA)، واعتماد هيئة الاعتماد الامريكي لجودة التعليم ABET لبرنامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية وذلك حتى عام 2025 حيث أصبح برنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات هو أول برنامج يتم اعتماده داخل مصر من هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم.

ما هي البرامج التي تستهدفها الأكاديمية في فروعها؟

تسهتدف الأكاديمية ربط البرامج التعليمية بسوق العمل، لإحداث تزاوج بين الصناعة والتعليم، ولا يتم اعتماد برامج بدون احتياجات حقيقية لسوق العمل، مع توفير تدريب للطلاب بالشركات الكبرى في كل التخصصات، وتعتمد الأكاديمية في معايير القبول على الدقة والتميز لاختيار عدد محدود من الطلاب بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، وإنشاءنا كلية للذكاء الاصطناعي بفرع العلمين الجديدة كأول كلية مصرية في هذا المجال.

هل هناك نصيب لذوي الهمم في الأكاديمية؟

الأكاديمية سباقة في الاهتمام بذوي الهمم، حيث أنشئت أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوى الهمم، وإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة إليهم لإنشاء مشروعاتهم الريادية، بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما تضم الأكاديمية طالبتين من ذوي الهمم بكليات اللغة والإعلام "متميزين" .

ما هي المميزات الآخرى للأكاديمية؟

يحصل خريج الأكاديمية على شهادة مزدوجة، إحداها من الكلية والأخرى من جامعة أجنبية، حيث لدينا شراكات مع 6 جامعات أجنبية مختلفة، ونمتلك أعضاء هيئة تدريس متميزين في مجالاتهم ، فنحن نختار عناصر "عشان نبني عليها" ونركز على العنصر البشري إرسال البعثات الخارجية للدراسة بالجامعات الأوروبية لاستكمال دراستهم للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراة.

وتمتلك الأكاديمية لفيف من الأساتذة والخبراء ذوي الخبرة الدولية والقادرين على دعم الدول العربية والإفريقية من حيث تقديم الإستشارات والقيام بالدراسات في المجالات العلمية المختلفة. وعلاوة على الاستثمارات الضخمة السنوية في تطوير البنية الأساسية والوسائل المساعدة، فقد تم إنشاء مبنى جديد لفرع الأكاديمية بجنوب الوادي (أسوان) بمساحة 3250 متر مربع، وإنشاء مبنى جديد لكلية الهندسة بأبى قير، بالإضافة الى إفتتاح أحدث كليات الأكاديمية وهي اللغة والإعلام وكلية الصيدلة بالمقر الرئيسي بالإسكندرية وكلية القانون بالقرية الذكية وكلية طب الأسنان وكلية الذكاء الإصطناعى وكلية الطب البشرى بالعلمين بالعلمين وشراء مقر دائم للأكاديمية بمقر القرية الذكية بالقاهرة بإجمالي مساحة 42612 متر مربع.