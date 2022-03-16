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علاء فؤاد: الحكومة تدعم جسور لا تنقطع مع المجالس النيابية

11:19 م الأربعاء 16 مارس 2022
علاء فؤاد: الحكومة تدعم جسور لا تنقطع مع المجالس النيابية

المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

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كتب- نشأت علي:
قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية، تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل، موضحًا أن هذا التعاون التزام دستوري واسع النطاق في الجوانب التشريعية والرقابية.

واستعرض الوزير، التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية، لافتًا إلى أن هناك سعي جاد من الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة الجهات والهيئات بما يساعد على انتظام العمل وبما يعبر حقًا عن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية: "الحكومة تباشر عملها واختصاصاتها تحت رقابة للمجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة الديمقراطية والحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

واشاد وزير شئون المجالس النيابية، بدور حرب مستقبل وطن قائلا: "الحزب ولد كبيرًا و يلتحم مع المواطن بدرجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره في الاتصال مع الناخبين".

وأضاف: "تقوم بدعم جسور لا تنقطع بين الحكومة والمجلسين وأسفر ذلك على إنجازات متعددة في كافة المجالات لصالح المواطن وتطلعاته".

وأكد "فؤاد"، على التكامل التشريعي بين الدور التشريعي و الرقابي، مضيفا: "وحرصت الحكومة على الرد على الأدوات الرقابية ونقل وزير شئون المجالس النيابية التحية التي وجهها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للمجالس النيابية".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية "بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي و النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حملة وطن وعضو مجلس الشيوخ و بحضور نواب المجالس النيابية.

المنتدى البرلماني حزب مستقبل وطن علاء فؤاد المجالس النيابية
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