وزير المجالس النيابية: الحكومة والبرلمان نجحا فى إقرار 114 مشروع قانون

كتب- نشأت علي:

حضر المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، حيث نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء ونواب الحزب، مؤكدًا على أن مثل هذه الفعاليات تتجلى دائما فى حب الوطن، والرغبة الدائمة لخدمة المواطنين من أجل غد أفضل.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح ابوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد المستشار علاء فؤاد، على حضوره نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، موجهًا خالص التقدير والشكر للمجلس وأعضاءه، مؤكدًا على أن الحكومة حريصة على التكامل مع مجلسى النواب والشيوخ وفقًا ما نص عليه الدستور، والحكومة حريصة على الوفاء بكافة الإلتزامات الدستورية من أجل التكامل مع البرلمان بغرفتيه حيث السياسة العامة وعرضها على البرلمان وإعداد التشريعات ومواكبة كافة التطور من أجل أن نكون أمام دولة بلا أوراق فى ضوء التحول الرقمي الذي أصبح يسيطر على العام بكافة المجالات.

ووجه التحية، أيضا لحزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أن الحزب ولد كبيرًا وتمكن أن يثبت الالتحام مع المواطن والتعبير عنه وتعكس مواقفه السياسية وعمله البرلمانى والعام درجة كبيرة من الوعي وحرصه على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حريصة على الحضور للتأكيد على مد جسور لا تنقطع بين الحكومة والمجلسين بما يصب فى صالح المواطن، مشيرًا إلى أنه من خلال التعاون نجحت الحكومة والبرلمان فى إقرار 114 مشروع قانون فى دور الانعقاد الحالي للفصل التشريعي الثاني منها 43 موضوعى و 71 حساب ختامي فضلا عن 44 من الدور الأول، وتم إنهاء 45 قانون في مجال كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.