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مثلث الرحمات.. البابا تواضروس: البابا شنودة علامة كبيرة في تاريخ الكنيسة وأحد قامات مصر القوية

10:41 م الأربعاء 16 مارس 2022
مثلث الرحمات.. البابا تواضروس: البابا شنودة علامة كبيرة في تاريخ الكنيسة وأحد قامات مصر القوية

البابا تواضروس الثاني

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كتب - مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إننا قبل أن تبدأ اجتماعنا نتذكر مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث وعمله وخدمته وحبريته وتعبه من أجل الكنيسة على مدار عشرات من السنين.

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية اليوم:"مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث علامة كبيرة في تاريخ كنيستنا القبطية وأحد قامات مصر القوية، مضيفًا:"الجميع بمصر والخارج شعبيا ورسميا يشهدون لعمل مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث وخدمته ومحبته وعلاقاته الكبيرة".

وتابع البابا:"نتذكر أيضاً أبونا فلتاؤس السرياني أحد آباء البرية المعاصرين وله تعب كبير وحياة رهبانية مباركة".

البابا تواضروس الثاني البابا شنودة
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