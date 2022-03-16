لعدم رفض البيانات الجديدة.. كيفية تفادي "امتلاء" ذاكرة العداد مسبق الدفع



كتب- محمد صلاح:

شهدت الفترة الماضية، تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع العداد عند امتلاء ذاكرته التي ينتج عنها عدم قدرته على استقبال أي بيانات جديدة من الكارت عند الشحن.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، تركيب ما يقرب من ٢٠ مليون عداد مسبق الدفع خلال السنوات المقبلة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على جموع المواطنين وعدم وجود شكاوى من الفواتير ممثلة فى القراءات الخاطئة.



ويوضح مصراوي الخطوات التي يجب اتباعها عند امتلاء ذاكرة العداد والتي جاءت كالتالي: -



1- إدخال البطاقة في العداد لتسجيل بيانات العداد بالضغط على الزر الأسود أسفل الغطاء اللولبي.

2- تصفير العداد ببطاقتي "إعادة الضبط" و "خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد.

3- وضع بطاقة الكارت الخاص بقراءة البيانات بالضغط على الزر الأسود أسفل غطاء العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

أما فيما يتعلق بأهم النصائح والتعليمات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين أثناء تركيب العداد وضع بطاقة المشترك بالداخل للتأكد من تطابق الكود وعمل الكارت بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- ألا تتجاوز رسوم العميل الحد المسموح به في العداد، مما يؤدي إلى استنفاد الرصيد.

4- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.

5- يتم وضع الكارت على العداد قبل التحميل ، وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة تفيد بعدم إمكانية تحميلها.

6- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع البطاقة على العداد للتأكد من نقل البيانات بشكل صحيح.

7- لا تختار اليوم الأول من كل شهر للشحن، وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الشحن.

8- الاعتماد على توفير المصابيح الكهربائية حول المنزل لتقليل استهلاك الكهرباء.

9- عدم ترك الأجهزة متصلة بالمنزل أبدًا لتقليل الاستهلاك.

10- فصل كافة جميع الأجهزة الكهربائية وقراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل لاختبار سلامة عداد الكهرباء.

11- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء حفاظا على الاستهلاك.