"الكهرباء" تنتهي من تركيب 900 ألف عداد كودي خلال 14 شهرًا

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ٩٠٠ ألف عداد كودي خلال 14 شهرًا في الفترة من بداية عام 2021 وحتى فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن العدادات التي تم تركيبها تأتي بناء على طلبات مقدمة من المشتركين عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال خدمة التحول من الممارسة للمباني المخالفة إلى نظام العداد الكودي.

وكشف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة وشركاتها التابعة انتهت حتى الآن من تنفيذ نحو 1.5 مليون معاينة لوحدات سكنية، تمهيدًا لتركيب عدادات لطلبات المشتركين، وتمت المعاينات عبر الفنيين التابعين للوزارة وذلك للبدء في إجراءات التركيب بشكل متتابع طبقا للجدول الزمني لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.

وأضاف، أنه بتركيب تلك العدادات بلغ إجمالى عدد المشتركين الذين يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع نحو ١٣مليون مشترك، منوهًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالى مشتركيها لنحو 38 مليون مشترك للعدادات مسبوقة الدفع بحلول عام 2025 عبر تغيير كل العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.

وأوضح المصدر، أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء تلقت حتى الآن نحو 2.2 مليون طلب، وهو ما يظهر الطلب المتزايد على تركيب تلك العدادات، خاصة من المباني المخالفة والعشوائية بعد إتاحة تلقي الطلبات للتركيب منذ بداية يوليو الماضي 2020، لافتًا إلى أن جزءًا من تلك التي تم تركيبها سيكون عبر استبدال عدادات قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة في استبدال جميع العدادات بأخرى تعمل عن طريق كارت الشحن.

وأكد أن خطة تغيير كل العدادات إلى مسبوقة الدفع ستتم بالتعاون بين كل الشركات المحلية المصنعة للعدادات، موضحًا أن تلك الشركات تمتلك القدرة على تلبية متطلبات السوق المحلية.