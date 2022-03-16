الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة خادم الحرمين الشريفين

كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمئن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.