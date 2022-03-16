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وظائف جديدة في الجيزة براتب 3 آلاف جنيه - أوراق ومكان التقديم

08:01 م الأربعاء 16 مارس 2022
وظائف جديدة في الجيزة براتب 3 آلاف جنيه - أوراق ومكان التقديم

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

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كتب يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر عدد من فرص العمل بأحد المصانع براتب يبدأ من 3000 جنيه.

وقالت الجهاز عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن الأوراق المطلوبة تتمثل في مؤهل الشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية، مع توافر تأمين صحي، واجتماعي لمن سيتم اختيارهم.
ودعا الجهاز، الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة، التوجه إلى مقره في 300 ميدان الجيزة، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية عصرا، جميع أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

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