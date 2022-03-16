حدث في 8 ساعات| إجراء حكومي عاجل بشأن العيش الحر ورسالة مهمة من الصحة للحاصلين على لقاح جونسون

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الحكومة، لتحديد سعر رغيف العيش الحر، وقبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة، وأول تحرك من وزارة القوى العاملة بشأن حريق مصنع كرداسة، وبيان من هيئة الأرصاد بشأن طقس فصل الربيع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تطبق لمدة 3 أشهر.. الحكومة تعلن إجراءً جديدا بشأن تسعير العيش الحر

قال بيان صادر عن الحكومة، إنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التسجيل إلكترونيًّا| قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة.. الشروط والمستندات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم السبت 02/04/2022.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بحضور مندوب عن الرئيس.. بدء احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب

انطلقت قبل قليل، احتفالية وزارة الأوقاف، بليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تحرك من وزارة القوى العاملة بشأن حريق مصنع كرداسة

قال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن لجنة من مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة، تحركت فورا إلى موقع حريق مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، للتفتيش ومعاينة الحادث وكشف ملابساته.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انقلاب حراري وسيول وخماسين.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس فصل الربيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصف المناخ خلال فصل الربيع، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2022 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4 أيام ويبدأ التخصيص.. خطوات الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي يوم الأحد الماضي الموافق 13 مارس.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الصحة: 47 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس الوادي الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 39 مصابا من المستشفيات من أصل 47 أصيبوا في حادث انقلاب اتوبيس، صباح اليوم، بالطريق الواصل بين الواحات الخارجة والداخلة، بمنطقة الزيات في محافظة الوادي الجديد.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الجيزة: إيقاف مصنع يعيد تعبئة فول مدمس بتواريخ جديدة بالمريوطية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والجهات المعنية بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزير الصحة: تطعيم 51 % من المواطنين ضد كورونا فوق 18 عاما

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا