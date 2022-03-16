بالصور.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

نظمت وزارة الأوقاف، احتفالية بليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.

حضر الاحتفالية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس السيسي، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من أهم سِمات المُجتمعات الراقية أن تكون مترابطة، متماسكة في بنيانها، يشد بعضها بعضًا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"، والمُجتمع القوي هو ما يكون كالبنيان الواحد في ترابُطه وتعاونه ، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى".