الزراعة تطلق الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت الحملة القومية الأولى لعام 2022، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، مشيرًا إلى أنه في أول أيامها تم تحصين 158 ألف و787 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 86 ألف و291 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و466 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز".

وأضاف "محمود"، في بيان اليوم، أنه تم تحصين 157 ألف و167 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 84 ألف و 941 رأس أبقار، 46 ألف و 846 رأس جاموس، 24 ألف و 196 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنفيذ العديد من الحملات خلال العام لتحصين المواشي مناشدا المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.