مصدر بـ الأوقاف: حماده هلال يحصل على موافقة الوزارة لتصوير مشاهد بـ "المداح 2" بمقام "أبوالحسن الشاذلي"

كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الفنان حمادة هلال حصل على موافقة وزارة الأوقاف لتصوير مشاهد من مسلسل المداح 2، الذي يعرض في رمضان المقبل، في مقام أبو الحسن الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر.

ويعد مقام "أبو الحسن الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر، أحد مقاصد أبناء الطرق الصوفية، وكان يتوافد إليه المئات من محبي ومريدي آل البيت، قبل جائحة كورونا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن الفنان حمادة هلال صوّر مشاهد من المسلسل في مسجد الفرّان القديم، بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار المصدر، إلى أن الفنان حماده هلال زار وزارة الأوقاف، الأسبوع الماضي، للحصول على الموافقة لتصوير بعض مشاهد مسلسل المداح 2، الذي يعرض في رمضان المقبل، ببعض مساجد الوزارة.