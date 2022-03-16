مصدر بالقوى العاملة يكشف حقيقة عودة منحة العمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، حقيقة إرسال الوزارة رسالة إلى المواطنين وخصوصًا العمالة غير المنتظمة، بشأن تقديم منحة مالية، و الإدلاء ببياناتهم الشخصية وأرقام الكروت الائتمانية.

جاء ذلك عقب نشر رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، بوستات تحمل رسالة نصها:"تم اختيار رقمك لاستلام 3000 جنيه من القوى العاملة.. برجاء الاتصال، وعقب الاتصال بهم يطلبون رقم الفيزا أو الحساب البنكي إن وجد".

وحذر المصدر في تصريح لمصراوي، المواطنين والعمالة غير المنتظمة بشأن اتصال بعض الجهات الوهمية بهم منتحلة صفة الوزارة، وتطلب منهم الإدلاء ببياناتهم الشخصية وأرقام الكروت الإئتمانية للنصب عليهم.

وأهاب المصدر، بالمواطنين عدم التعاون مع تلك الجهات أو الأشخاص والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية حفاظاً عليها من عمليات النصب والسرقة.

وشدد المصدر، على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".