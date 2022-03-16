بنك التعمير والإسكان يستكمل دعمه لمستشفى أهل مصر بإجمالي مساهمات تجاوزت 21 مليون جنيه

إعلان تحريري

وقع بنك التعمير والإسكان ومؤسسة أهل مصر للتنمية برتوكول تعاون مشتركا لاستكمال مساهمات البنك لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي سوف تصبح أول وأكبر مستشفى متخصصة في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا لعلاج الحروق وبالمجان. ويهدف التعاون إلى دعم مصابي الحروق بالمشاركة في بناء مركز الجراحة العامة بالمستشفى، لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة اهل مصر الي أكثر من 21 مليون جنيه.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

وقع البروتوكول كل من السيد الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة اهل مصر والذي امتد منذ عام 2016، ويعد هذا البروتوكول هو التعاون الثاني وتبلغ قيمته أكثر من 12 مليون جنيه، بعد الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول الذي بلغت قيمته ما يزيد عن 9 مليون جنيه، لتصل إجمالي المساهمات الي أكثر من 21 مليون جنيه.

وأكد حسن غانم اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وهي مؤسسة اهل مصر التي تعمل على توفير الخدمات الطبية لمرضى الحروق، مشيداً بالمجهودات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياه أفضل لضحايا الحروق.



بدورها، قالت د. " هبة السويدي " رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية": إننا في مؤسسة أهل مصر لا يسعنا الا أن نشكر بنك التعمير والإسكان ودعمه لنا ونتطلع الى مزيد من التعاون للمساهمة في استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.

وأكد أ. حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن البنك يولي اهتماما كبيرا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ايمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث ان مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن دعم قطاع الرعاية الصحية يأتي على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

جدير بالذكر أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تأسست عام 2013 تحت رقم 2013 / 728لتصبح أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث والحروق، و تهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم العمل الخيري والتطوعي والرعاية الصحية في مصر، وتمكنت من خلال فريقها المتخصص والمتفاني من أن تصبح مؤسسة مميزة وفعالة، واستطاعت أن تلقي الضوء على قضايا مهمشة ومجهولة بالنسبة للكثيرين، وهي قضايا الحوادث والحروق.

وتعد مستشفى أهل مصر أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحوادث والحروق وبالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، صممت بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى 2 مهبط إسعاف طائر ليس للرفاهية ولكن لسرعة نقل الحالات فمصاب الحروق لا يستطيع أن يصمد أكثر من 6 ساعات، ويوجد بالمستشفى قسم طوارئ يمكن تحوليه لقسم للعناية المركزة يستقبل عدد 30 حالة.