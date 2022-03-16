الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس الأركان السودانى في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة​

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.

تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.

أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسا الأركان المصري والسوداني تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان مشيدًا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والإستقرار والتنمية فى السودان، مشيراً إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون فى كافة المجالات فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين، موضحًا أن ما تم الإتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.