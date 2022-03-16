ارتفاع حرارة ثم برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، العضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تبدأ في التحسن بداية من غدا الخميس حتى الأحد المقبل حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصل إلى 22 درجة يوم الأحد المقبل.

وأضافت غانم لمصراوي، أنه بداية من بداية من الاثنين المقبل، يوجد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليا، كما يوجد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

ووجهة العضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين خلال الفترة الحالية، أهمها عدم الانخداع في درجات الحرارة وفترة سطوع أشعة الشمس، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية حتى انتهاء النصف الأول من فصل الربيع.

وطالبت غانم من سائقي المركبات توخي الحذر في الصباح الباكر خلال اليومين المقبلين نظرا لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية بها تقلبات حادة وسريعة، ولابد من متابعة النشرة الجوية بشكل مستمر خلال الفترة الحالية.