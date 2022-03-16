رئيس "تجارة الجملة": كرتونة رمضان بـ95 و125 جنيهًا بفروع الشركة

كتب- محمد سامي:

قال اللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم طرح كرتونة رمضان التي تضم سلعًا غذائية في فروع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الله، خلال تفقده طرح سلع ياميش رمضان في منفذ "دلتا ماركت الألفي" في محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، أنه تم طرح نوعَين من كرتونة رمضان بسعر 95 جنيهًا، و125 جنيهًا.

وتابع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن كرتونة رمضان بسعر 95 جنيهًا وتحتوي على كيلو بلح، وعبوة صلصة، و1 كيلو أرز، و1 لتر زيت، وفول 400 جرام، ومكرونة 400 جرام، وعبوة سمنة 700 جرام.

وأوضح عبد الله أن كرتونة رمضان بسعر 125 جنيهًا تحتوي على 1 كيلو سكر، وكيلو بلح ، وعبوة صلصة، و1 كيلو أرز، و1 لتر زيت، وفول 400 جرام، ومكرونة 400 جرام، وعبوة سمنة 700 جرام، وعدس 400 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ دلتا ماركت بمشاركة أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.