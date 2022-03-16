لمدة عام .. مد فترة طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

كتب - أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 14 مارس الجاري، قرار مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى.

ونص القرار على أن تمد المدة المحددة بالمادة رقم 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة تنتهي 5 أبريل 2023.

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