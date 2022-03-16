تطبق لمدة 3 أشهر.. الحكومة تعلن إجراءً جديدا بشأن تسعير العيش الحر

كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن الحكومة، إنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره.

وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك وفق بيان حكومي صادر منذ قليل، عقب الاجتماع الأسبوعي.