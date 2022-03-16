أول تحرك من وزارة القوى العاملة بشأن حريق مصنع كرداسة

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن لجنة من مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة، تحركت فورا إلى موقع حريق مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، للتفتيش ومعاينة الحادث وكشف ملابساته.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن اللجنة تضم رجال الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية لكشف ملابسات وأسباب الحريق، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر زيارة أجروها للمصنع والجزاءات الموضوعة على المصنع قبل ذلك.

وتابع المصدر: "علينا الانتظار لحين انتهاء اللجنة من التفتيش والمعاينات الأولية ومعرفة أسباب الحريق، على أن يتم بعدها رفع تقرير إلى وزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب جريق داخل مصنع لانتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

واستعان رجال الحماية المدنية بخزانات استراتيجية بجانب سيارات الإطفاء المتواجد بموقع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، للعمل على سرعة إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وسط تمركز قيادات من مباحث مديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.