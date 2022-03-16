الأوقاف: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المساجد خلال شهر رمضان

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بتشكيل غرفة عمليات، تضم كلًّا من: وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومديري المديريات بشأن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر 1443هـ.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأربعاء، أن غرفة تتابع الإشراف على مصليات السيدات، و وجه وزير الأوقاف بسرعة إعدادها بالمساجد الكبرى قبل بداية الشهر الكريم، مع تحديد الإشراف على كل مصلى، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت أنه، فيما يتصل بدروس السيدات تقوم كل مديرية بتحديد المساجد الكبرى التي تؤدي بها واعظات الأوقاف درس العصر، شريطة أن تكون الواعظة معتمدة من الوزارة معينة كانت أو متطوعة، وأن يتم اعتماد الخطة مسبقًا من رئيس القطاع الديني شأن خطة دروس الأئمة بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة.