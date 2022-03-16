كيف غيّرت كورونا من مفاهيم الصحة النفسية؟.. متحدث الصحة يوضح

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جائحة كورونا غيرت من مفاهيم الجميع عن التعامل مع الصحة النفسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى في لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان.

وأضاف: الصحة النفسية هي قدرة الإنسان على التعامل مع الظروف المحيطة بشكل صحيح بعيدا عن القلق والتأزم، قبل كورونا كانت أغلب مفاهيمنا عن الصحة النفسية تتعلق بعلاج الأمراض المرتبطة بالاضطراب النفسي، لكن بعد كورونا ظهرت هناك مشاكل نفسية كثيرة والمشكلة الأكبر في أن مقدمي الخدمة وضعوا في نفس الظروف التي تحتاج لوئام نفسي لأننا نتعامل بشكل مباشر مع فيروس سريع الانتشار دون معرفة أسبابه وعلاجه وحجم الأضرار التي قد تلحق بمتلقي الخدمة الصحية.

وتابع: ما يميز مقدم الخدمة عن المتلقي هو معرفة ماذا يفعل، لكننا لأول مرة نقف مع المتلقي على نفس قدم المساواة من المعرفة بهذا المرض، لافتا إلى أن تقديم الخدمة الصحية اليكترونيا وهذا أصبح أمر حتمي في ظل هذه الظروف.

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة تمكنت بالتعاون مع الشركاء بالصحة العالمية في إطلاق منصة إليكترونية لتحقيق العدالة في تحقيق الخدمة الصحية سواء بالمحافظات النائية أو المركزية، ويمثل هذا نجاحا لإيجاد حلول من البحث العلمي للتعامل مع الأزمات الكبرى وعلى رأسها جائحة كورونا.