الجيزة: تشميع مخزن يضم 20 طن دقيق بقصد احتكاره بالطالبية- صور وفيديو

كتب- يوسف عفيفي:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين،

مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وتمكن حي الطالبية ومديرية التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الطالبية بحوزته ٢٠ طن دقيق أبيض فاخر نوعه (استخراج ٧٢%) معبأ داخل أجوله بدون فواتير أو مستندات بقصد احتكارها وبيعها بازيد من سعرها وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين وتم غلق وتشميع المخزن والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين إلى جانب التحفظ علي عدد ٤ سيارات تستخدم في نقل الدقيق.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح بالمرور على المحال التجارية بقرية صول ونزلة ترجم وتم تحرير محضر غلق لفرع تجارة الجملة بأطفيح وتحرير ٢ محضر عدم إعلان تسعيره ومحضر عدم وجود شهاده صحية ومحضر اداره بدون ترخيص في إطار الجهود التموينية التي تشنها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار.