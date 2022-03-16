بعثة البنك الدولي تشيد بتحديث منظومة إدارة المياه في مصر وإعادة استخدامها -صور

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور صفوت عبد الدايم، والدكتور ويلفريد هندرمارك، وراجيش بالاسوبرامانيان، وهبة يكن، خبراء المياه والصرف بمجموعة البنك الدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمصر خلال الفترة من ٩- ١٤ مارس الجاري، بالإضافة إلى عرض سبل تعزيز التمويل للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد استهلاك المياه.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

وأشار وزير الري إلى مجهودات الوزارة في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مؤكدًا الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول؛ حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل ١.٢٠ مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف وزير الري أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر؛ مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير إلى أربع مرات، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

ومن جانبهم أشاد أعضاء بعثة البنك الدولي بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليًّا، والإشادة أيضًا بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجري تنفيذها حاليًّا.

واستعرض الاجتماع نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمحافظتي القليوبية وبني سويف والتي تضمنت زيارات ميدانية لحقول بعض المزارعين الذين تحولوا من الري بالغمر إلى الري الحديث على نفقتهم الخاصة بعد مشاركتهم في إحدى حملات التوعية التي نظمتها أجهزة الوزارة للتوعية بفوائد التحول للري الحديث وعوائده الإيجابية على جودة وكمية المحصول.

جدير بالذكر قيام أحد المزارعين بمحافظة بني سويف -وبمبادرة شخصية منه- بزراعة القمح بنظام الري بالتنقيط؛ حيث أكد الخبراء من مشاهداتهم إمكانية نجاح التجربة بأعلى عائد محصولي، كما أشادوا بالوعي الواضح لدى المزارع وضرورة نشر هذا الفكر للتوسع في تطبيق أنظمة الري الحديث، خصوصًا في ظل سهولة اقتناع المزارعين بهذا التحول بعد متابعتهم النتائج المحققة على الطبيعة.

وتم خلال الزيارات عرض أنظمة المراقبة والتحكم في مستوى الرطوبة الأرضية عن طريق مقياس الرطوبة والذي قام مهندسو الوزارة بتصميمه والبدء في إنتاجه، وانعكاس ذلك إيجابًا على ترشيد الاستهلاك عن طريق التحديد الأمثل لمحتوى الرطوبة وتوقيت الري الأمثل مع الحصول على أعلى إنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.

وشملت الزيارات تفقد بعض مواقع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وما نتج عنها من تحسين نوعية المياه وزيادة سرعة وصول المياه للنهايات وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه.