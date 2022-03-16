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3 فئات.. وزير التموين يعلن أسعار كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

10:53 ص الأربعاء 16 مارس 2022
3 فئات.. وزير التموين يعلن أسعار كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية ( ‏‏52 – 95 – 123 ) جنيها للكرتونة.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي- ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من ( زيت – سكر – أرز – ‏مكرونة – شاي – صلصة) وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية أخرى.‏

وأضاف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من ‏‏1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، وأكد أن الوزارة زادت من ‏ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعداداً ‏لشهر رمضان المبارك.‏

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