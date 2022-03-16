3 فئات.. وزير التموين يعلن أسعار كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية ( 52 – 95 – 123 ) جنيها للكرتونة.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل فئة مالية من هذه الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من ( زيت – سكر – أرز – مكرونة – شاي – صلصة) وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب المواطن بفئات نقدية أخرى.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، وأكد أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعداداً لشهر رمضان المبارك.
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