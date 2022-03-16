وزيرة الهجرة تشيد بجهود الدكتور مهندس هاني عازر في الإعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب- أسامة علي:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور المهم الذي قام به الدكتور مهندس هاني عازر خبير الأنفاق المصري والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، من جهد كبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 27 و28 مارس الحالي.

وقالت وزيرة الهجرة إن الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه حيث قام بالترشيح والتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية، وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنه لم ينس وطنه الأم، ومصر فخورة به بما حققه من إنجازات عالمية فهو مصري استطاع تحقيق الكثير خلال فترة إقامته وعمله بالخارج، وظل قلبه مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء، ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.

وأضافت مكرم أن إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أن جذورنا في مصر وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني عازر فخره واعتزازه للمشاركة في الإعداد لمؤتمرات مصر تستطيع والتي نجحت في أن تكون همزة الوصل بين الخبراء والعملاء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم، مشيدًا بدور وزارة الهجرة في التواصل الدائم مع الخبراء والعلماء وادماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض الدولة المصرية، في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة التي تجمع كافة المصريين وتعطي الفرصة لهم جميعًا للمشاركة في تنمية وطنهم.