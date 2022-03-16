زخم الشفق الصباحي.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي الأربعاء 16 مارس 2022.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران كوكب الزهرة مع المريخ، ليترائى الزهرة قريبًا من كوكب المريخ فجرًا طوال شهر مارس، إلا أن اقترانهما -(أقصر مسافة بينهما)- يكون في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرًا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مارس الجاري، 11 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 1 مارس، برؤية الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، على أن تختتم يوم 29 مارس، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل منذ الشروق وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.ش