أجواء باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء وتعلن موعد التحسن

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، العضو الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، فالأجواء شتوية باردة خلال فترة النهار، وشديدة البرودة خلال فترة الليل.

وأضافت "غانم"، في تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث توجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتابعت: "يوجد نشاط للرياح تصل سرعتها إلى ٥٠ كم في الساعة على أغلب محافظات الجمهورية".

وأشارت إلى أن الطقس يكون باردا في فترات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

وأكدت أنه مع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والطقس يكون شديد البرودة وقارص البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى لـ 8 درجات، مع نشاط للرياح بسرعات 30 و40 كم في الساعة، وهو ما يزيد احساسنا بانخفاض درجات الحرارة، حيث نشعر بقيم تقل عن المعلنة.

وأوضحت أن هذه الأجواء ستستمر حتى اليوم الأربعاء، وبداية من يوم الخميس سترتفع درجات الحرارة تدريجيا، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، بالإضافة إلى اعتدال في حركة الرياح وستكون الأجواء دافئة في فترة النهار.