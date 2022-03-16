جهاز حدائق أكتوبر يوجه تحذيرًا لحاجزى شقق دار مصر.. فما السبب؟

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط من عدم سداد أقساط وديعة الصيانة والحراسة.

وقال جهاز المدينة، إنه على العملاء المتأخرين في سداد الأقساط ووديعة الصيانة والحراسة سرعة تسوية موقفهم بسداد المستحق على الوحدة.

وتابع الجهاز: "على الحاجزين التوجه إلى جهاز المدينة تسوية موقفهم".

وأعلن الجهاز مواعيد وأرقام العمارات التي يجب على الحاجزين بهم التوجه إلى مقر الجهاز، وفي هذا الجدول: