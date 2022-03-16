إعلان

جهاز حدائق أكتوبر يوجه تحذيرًا لحاجزى شقق دار مصر.. فما السبب؟

08:00 ص الأربعاء 16 مارس 2022
جهاز حدائق أكتوبر يوجه تحذيرًا لحاجزى شقق دار مصر.. فما السبب؟

جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط من عدم سداد أقساط وديعة الصيانة والحراسة.

وقال جهاز المدينة، إنه على العملاء المتأخرين في سداد الأقساط ووديعة الصيانة والحراسة سرعة تسوية موقفهم بسداد المستحق على الوحدة.

وتابع الجهاز: "على الحاجزين التوجه إلى جهاز المدينة تسوية موقفهم".

وأعلن الجهاز مواعيد وأرقام العمارات التي يجب على الحاجزين بهم التوجه إلى مقر الجهاز، وفي هذا الجدول:

275811337_453218493152353_6194166486727746108_n

جهاز حدائق أكتوبر دار مصر الإسكان المتوسط تحذير

الخبر التالى:

بدء تسليم دفعة جديدة بوحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مسابقة مصراوي في عيد الأم.. شارك الآن ورشح أم للفوز بالجائزة (التقديم من هنا)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا