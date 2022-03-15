وزيرة الثقافة تتفقد الإصدار الأول من معرض المشهد بمجمع الفنون

وزيرة الثقافة تتفقد الإصدار الأول من معرض المشهد ب

القاهرة - مصراوي:

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الإصدار الأول من معرض المشهد بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي)، بالزمالك، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان إيهاب اللبان مدير المجمع وعدد من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

وقالت عبد الدايم: إن المشهد أحد التظاهرات الإبداعية المستحدثة والتى تتيح للفنانين المصريين من مختلف الأعمار تقديم تجاربهم المميزة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تكوين صورة واضحة المعالم عن الحركة التشكيلية المعاصرة بكافة مدارسها.

وأضافت: يعد المشهد نواة لسلسلة معارض تحمل نفس الاسم ومن المقرر إقامتها بشكل دورى لتوثيق تطور الأساليب والتوجهات الفكرية والتى يتم التعبير عنها بأعمال تشكيلية متنوعة ، مؤكدة أن الفنون التشكيلية من أهم مفردات قوى مصر الناعمة وتعود جذورها إلى عصور تاريخية ممتدة عبر الزمن باعتبارها احد العناصر البارزة فى الحضارة الفرعونية.

وأشادت بمستوى الأعمال الفنية المعروضة والتى تعكس ثراء وتفرد الإبداع المصري.

من جانبه قال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن معرض المشهد يضم حوالى 90 عملاً فنياً متنوعا بتقنيات مختلفة ومتعددة منها الرسم، التصوير، النحت، الجرافيك وغيرها، ويشارك به نخبة من الفنانين المعاصرين يمثلون مختلف الاتجاهات التى ترسم ملامح عالم التشكيل المصري حالياً.

وأضاف: المعرض مستمر حتى 14 مايو المقبل وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لزيارته والاطلاع على المعروضات الفنية المميزة .