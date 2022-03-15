نقيب المهندسين: رفع سقف الرعاية الصحية لـ40 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يوجد عدد من القضايا السريعة والعاجلة التي سيتم التعامل معها بعد فوزه في انتخابات النقابة التي انتهت الجمعة الماضية.

وأضاف النبراوي في تصريحات لمصراوي، أن أهم القضايا التي سيتم التعامل معها متمثلة في تدريب المهندسين، والتعليم الهندسي، حيث لنا رأي محدد في هذا الملف من حيث تقليل الأعداد والسيطرة على الأداء وتحسين مستوى التدريس في الكليات والمعاهد.

وتابع: "ملف المعاشات والرعاية الصحية من الملفات المهمة لخدمة المهندسين، حيث نبحث حاليا زيادة موارد النقابة ليتم بعد ذلك زيادة المعاشات".

وأكد أنه سيتم رفع سقف الرعاية الصحية بشكل عاجل إلى 40 ألف جنيه بدلا من 27 ألف جنيه.

وشهد ماراثون انتخابات نقابة المهندسين 2022، ثلاث مراحل، قبل أن ينتهي إلى انتخاب طارق النبراوى نقيبا، وشهدت المرحلة الأولى الاقتراع على رؤساء النقابات الفرعية الـ25، ومجالسها، والشعب الخاصة بها، ثم المرحلة الثانية يوم 4 مارس، وشهدت انتخاب النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكلمين، و الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية لمن لم يحسمها من الجولة الأولى.

بينما شهدت المرحلة الثالثة التي أجريت الجمعة الماضي 11 مارس، الإعادة على منصب النقيب، بين النبراوي وضاحي، بعدما حصلا على أعلى الأصوات من بين 22 مرشحا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.