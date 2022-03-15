"دفاع النواب": تدخل السيسي لتسعير رغيف الخبز الحر انتصار لمحدودي الدخل

القاهرة - أ ش أ:

أكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، يمثل انتصارا كبيرا لصالح محدودي الدخل والحد من استغلال بعض التجار للأزمة العالمية.

وقال النائب محمد راضي، في بيان له، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن ارتفاع الأسعار والخبز الحر تمثل شعوره بالمواطن، مؤكدا أننا لدينا قيادة تنحاز للمواطنين وتعمل على تخفيف العبء عنهم.

وشدد على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، مشددا على ضرورة مواجهة فوضى ارتفاع الأسعار والتصدي لها بكل قوة وهو ما أكد عليه الرئيس خلال اجتماعات اليومية مع أعضاء الحكومة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في تخطي أكبر أزمة في العالم وفي التاريخ وهى أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن المواطن لم يشعر في أي وقت من الأوقات خلال الجائحة بنقص في السلع والخدمات.

وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بضرورة متابعة مدى توافر الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية مع قرب شهر رمضان الكريم سيكون له مردود سريع وإيجابي خلال المرحلة المقبلة لجميع السلع في الأسواق.

ونوه إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما تؤكد أن على رأس أولوياته دعم الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن تكليفاته لعدد من الوزارات وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار يؤكد أننا وضعنا استراتيجية الخروج من الأزمة.

يشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر عددا من القرارات الهامة لوقف موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية والتصدي لموجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، والتصدي لجشع التجار واحتكار عدد من السلع خاصة قبل شهر رمضان المبارك.