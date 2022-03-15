برودة شديدة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد بارد على السواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. كما يتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 17 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 09

بلطيم 16 10

مطروح 16 09

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 16 10

دمياط 16 10

الزقازيق 17 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 18 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 21 11

الغردقة 21 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبوسمبل 22 10

الوادي الجديد 21 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15