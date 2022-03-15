وزيرة الهجرة تشيد بإطلاق اسم "مروة الشربيني" على حديقة بألمانيا

كتب - أسامة علي:

أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج السفيرة نبيلة مكرم ، بما أعلنه المحامي الدوليّ خالد أبو بكر، من قرار تاريخي بإطلاق ألمانيا اسم الدكتورة "مروة الشربيني" على واحدة من أكبر الحدائق في مدينة "دريسدن" الألمانية.

وأوضح بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، أن هذه الحديقة تقع أمام المحكمة التي لقيت فيها ربها في 1 يوليو 2009، في قاعة محكمة مدينة دريسدن وحكم القضاء الألماني على القاتل بالسجن مدي الحياة، ولقيت هذه القضية اهتماما عالميا وأصبحت مروة الشربيني رمزا للتسامح وكتبت قصة وفاتها علي جدران حائط محكمة مدينة دريسدن.

وثمنّت وزيرة الهجرة ما تقوم به المدينة من فعاليات متنوعة للتأكيد على التسامح واستقبال الجميع دون تفرقة، وهو ما تؤكد عليه كل الثقافات المتحضرة، حيث تم إنشاء مركز إسلامي يحمل اسم الشهيدة لنشر التسامح ومواجهة التطرف، كما تم تدشين "جائزة مروة الشربيني للتسامح".

وأكدت وزيرة الهجرة أن التسامح والمحبة هما السبيل الوحيد ليسود الأمن والأمان في كل مكان، مضيفة أن المصريين بالخارج يندمجون في مجتمعاتهم، ويضيفون الكثير من الخبرات الإيجابية.

وذكر البيان أن تلك الجهود تأتي أيضًا متسقة مع إطلاق بلدية الضاحية الشرقية في مدينة بريمن الألمانية اسم المواطنة المصرية الراحلة مروة الشربيني على ميدان بمنطقة شتاينتور، في إطار مشروع تتبناه البلدية لمحاربة المتطرف والعداء للأجانب عام 2018.

وعملت "مروة الشربيني" صيدلانية وعاشت في بريمن من 2005 إلى 2008 قبل أن تنتقل إلى مدينة دريسدن في جنوب شرق ألمانيا، وتم إطلاق اسمها على العديد من المنشآت الإسلامية حول أوروبا، أبرزها مسجد مروة الشربيني في دريسدن، ومركز مروة الشربيني للثقافة والتربية بنفس المدينة التي عاشت فيها آخر عامين في حياتها القصيرة.