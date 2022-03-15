الصحة العالمية تبحث اعتماد هيئة الدواء المصرية للمستحضرات واللقاحات

كتب - أحمد جمعة:

يزور وفد من منظمة الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية على مدار 5 أيام من 13-17 مارس؛ في إطار اعتماد الهيئة في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات من قِبل المنظمة، بناء على أداة المقارنة المعيارية العالمية (Global Benchmarking Tool) التابعة للمنظمة لاعتماد الهيئات الوطنية التنظيمية.

وبحسب مكتب المنظمة بالقاهرة، سبقت تلك الزيارة عدد من الزيارات من المنظمة للهيئة منذ سبتمبر 2020 لتقديم الدعم الفني وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، خاصة وأن مصر هي أحد المنتجين الرئيسيين في المنطقة للمستحضرات الطبية والصيدلية بما في ذلك اللقاحات.

يأتي ذلك ضمن جهود المنظمة لدعم الدول في بناء قدراتها بالنسبة للممارسات التنظيمية الجيدة لتعزيز إتاحة المستحضرات الطبية والصيدلية بجودة عالية وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة للجميع.