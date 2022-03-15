الأكاديمية العربية تكشف موقفها من استقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن موقف الأكاديمية من استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وقال عبدالغفار لمصراوي، إن الأكاديمية على استعداد لاستيعاب الطلاب العائدين من أوكرانيا بالتنسيق مع وزارة الهجرة، مؤكدا قدرة الأكاديمية على استيعاب جميع أبناءنا العائدين من أوكرانيا في جميع الفروع، لأنها تمتلك ٨ فروع و١٣ كلية.

ولفت إلى أنه سيتم قبول الطلاب بعد إجراء عمليات التقييم للطلاب في الكلية أو البرنامج الذي كان يدرسه في كييف، كما سيتم القبول بدون أوراق لفترة مؤقتة لحين هدوء الأوضاع هناك.